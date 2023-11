Stadt hat fehlendes Puzzle-Teil erworben Das sind die Pläne für das „Cispa Village“ in St. Ingbert

Die Gäste des Biosphärenhotels an der Gustav-Clauss-Anlage schlendern an einem sonnigen Nachmittag über den Theodor-Heuss-Platz in die Poststraße. Sie staunen über die vielen Fahrräder, die in der Innenstadt auf einem schön ausgebauten Fahrradweg unterwegs sind. Zwischen den alten Gebäuden der Innenstadt eröffnet sich ein Blick auf ein modernes Quartier an der Großbach neben dem Rewe-Supermarkt: das „Cispa Village“. Sie gehen über die Brücke und zwischen den Häusern hindurch. Viel Grün, auch auf den Dächern, Photovoltaik-Flächen sorgen für Energie, im Erdgeschoss gibt es Cafés und kleine Geschäfte. Trotz der Hitze in der Stadt lässt es sich in dieser Straße erstaunlich gut aushalten. St. Ingbert, sagen sie zueinander, hat doch was zu bieten. Das Tor zur Biosphäre, die Natur und gute gesellschaftliche Entwickung vereinen möchte, scheint ihnen keine leere Worthülse.