Hereinspaziert, hereinspaziert : Fakir, Clowns und eine Würgeschlange

Würgeschlange Anna konnte sich benehmen, als sie, betreut von Benjamin Renz, den Hals von SZ-Redakteurin Michele Hartmann zierte. Foto: Hartmann

Rohrbach Der Circus Salto gastiert auf dem Festplatz in Rohrbach. Seltener Gast in der Redaktion.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michèle Hartmann

Nein, sie kam nicht ins Büro geschlängelt, sie hat sich auch überhaupt nicht gekringelt. Sie blieb ganz locker und geschmeidig, hat sich tragen lassen in einer geräumigen Box. Von ihren zweibeinigen Leuten, die sich um sie kümmern und füttern. Alle zwei Wochen gibt‘s ein bis zwei Mäuse. Und weil Menschen in einer Redaktion nicht unbedingt in ihr Beuteschema passen und sie noch ziemlich klein und ungefährlich ist, haben wir sie freundlich begrüßt. Und auch gar nicht warten lassen. Weil wir nichts von Warteschlangen halten, sondern mehr von schönen und kühlen, um den Hals sich legende Würgeschlangen. Das Tier, das uns besuchte, heißt Anna. Die Tigerpython ist ein angenehmes Mädchen: geräuschlos und verliert naturgemäß keine Haare.

Sie gehört zum Circus Salto, der von Donnerstag, 20. Juni (Fronleichnam), bis einschließlich Sonntag, 30. Juni, auf dem Festplatz in Rohrbach gastiert (Navi: Hinter den Gärten). Angelina Spindler, Sprecherin des reisenden Unternehmens – zugleich ist sie Trapez-Artistin, und Benjamin Renz, zuständig im Circus für die Licht- und Tontechnik, haben uns ein bisschen was erzählt zu ihrem Gastaufenthalt in Rohrbach. Ihren Angaben zufolge existiert das circensische Unternehmen bereits in achter Generation und fährt mit rund 50 Tieren in der Weltgeschichte umher. Kamele, Pferde, Lamas, Hunde, Zebras und Antilopen kann man da bewundern und eben auch menschliche Akrobatik. Nun denn, hereinspaziert, vielleicht ist ja auch Würgeschlange Anna da und sucht nach neuen Hälsen, um sich drumherum zu winden. Und ihren „Würgereiz“ im Zaum hält.