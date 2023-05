Praxistest für Abgeordneten in Rohrbach Deshalb gehen Apotheker auf die Barrikaden

Esra Limbacher zeigte sich bestens informiert, was die Situation der Apotheken auf dem Land betrifft. „Man muss die Apotheken in den Dörfern erhalten. Sie sind wichtige Ansprechpartner für die Patienten. Man kann Apotheke nicht einfach ins Internet verschieben“, so der Bundestagsabgeordnete. Beispielhaft für das Engagement der Apotheker stellte Limbacher Dahlems Engagement in der Corona-Krise heraus: „Man merkt erst in Notsituationen, was man an den Apotheken hat.“ Dahlem verwies darauf, dass er noch weit davon entfernt sei, alle Leistungen aus dem Betrieb der Testzentren bezahlt bekommen zu haben. Und das, obwohl er nachprüfbar jeden einzelnen Test siebenfach dokumentiert habe. Limbacher kündigte an, seinen Einfluss in der Bundespolitik zugunsten der Situation der Apotheken geltend zu machen.