Christkindmarkt in Blieskastel : Weihnachtsstimmung vor dem Rathaus

Am Samstagabend war es proppenvoll beim Christkindmarkt auf dem Paradeplatz. Foto: Erich Schwarz

Blieskastel Der Christkindmarkt auf dem Blieskasteler Paradeplatz zog tausende von Besuchern aus der ganzen Region an. Besondere Getränke waren die Renner.

Es war wie vor der Pandemie: Mit rotem Mantel, Nikolausmütze und dichtem weißem Bart kam der Nikolaus aus den Tiefen der Volksbank hervor, begrüßte die jüngsten Christkindmarkt-Besucher, die ihn mit großen, strahlenden Augen ansahen. Er überquerte den Paradeplatz und stand nach zwei Jahren wieder auf der Bühne vor den zahlreichen Besuchern. Aber der altehrwürdige Nikolaus – Norbert Simon verkörpert ihn seit Anbeginn des Christkindmarktes – musste trotz Neustart eine herbe Enttäuschung verkraften: Kein Kind konnte einen Nikolausvers aufsagen, kein Gedicht vortragen oder ein Liedchen singen. Aber es kam dennoch weihnachtliche Stimmung auf, schließlich verteilte der Mann im roten Gewand seine süßen Gaben an die Kleinsten, und die Leyen Peppers, der Chor des Gymnasiums, sorgte mit weihnachtlichen Weisen für die richtige Atmosphäre.

Und auch wenn der große Weihnachtsbaum erst spät den Paradeplatz beleuchtete und eine Tannenbaumbeleuchtung am Markteingang schon zu Beginn den elektrischen Geist aufgegeben hatte: Endlich lag wieder Stroh auf dem zentralen Platz der Barockstadt, und es duftete nach Zimtwaffeln und Glühwein. Bürgermeister Bernd Hertzler hatte zuvor den Markt eröffnet. „Ich freue mich ganz besonders, dass der Blieskasteler Christkindmarkt nach der Pandemie-Pause in alter Tradition wieder stattfinden kann“, gab sich auch der Blieskasteler Verwaltungschef erleichtert. Die Zeiten seien schwer, und es gelte, gerade in der Weihnachtszeit zusammenzurücken. Hertzler erinnerte auch an das Leid der Menschen in der Ukraine, die keine unbeschwerten Weihnachten feiern können, und die man nicht vergessen dürfe.

Aber nach den besinnlichen Worten des Bürgermeisters nahm dann das Marktgeschehen an Fahrt auf. Und die meisten, die schon vor der Corona-Pause den Markt mit ihren Angeboten bereichert hatten, waren Blieskastel treu geblieben und hauchten den ansprechenden Häuschen weihnachtliches Leben ein, also mit Glühwein, kulinarischen Angeboten oder festlicher Handwerkskunst. Und wenn man das Angebot studierte, konnte man auch einige feine Besonderheiten entdecken. So präsentierte der Unverpackt-Laden aus Homburg in der Alten Markthalle Glühgin, Apfelsaft von Bliesgau-Streuobstwiesen mit saarländischem Gin. Der Gin entstammt der Rezeptur der beiden Jungunternehmer Christian Hurth (Blickweiler) und Christian Ehrhardt (Homburg). Jessie Platte vom Unverpackt-Laden präsentierte das feine Getränk, satte 15 Prozent Alkoholgehalt erfreuen den Genießer. Auch bei der SPD konnte man sich mit Hochprozentigem aufwärmen: Hier wurde Apfelsaft mit Calvados verfeinert. Nicht ganz so alkoholhaltig, aber immer noch Körper und Geist aufwärmend, der Glühwein der „Pälzer Buwe un Mäde“. Seit Jahren sind sie auf dem Blieskastel Markt vertreten, in diesem Jahr fahren sie zweigleisig: „Auch auf dem Zweibrücker Weihnachtsmarkt haben wir ein Häuschen“, erzählt Ruth Heinen. Sie hilft an der Glühweinbude mit aus, kennt aber auch die Vorzüge ihres angebotenen Pfälzer Glühweins: „Der kommt von einem Winzer aus Hambach bei Neustadt. Für den Weißen verwenden wir Gewürztraminer, für den Roten Dornfelder“. Daneben gibt es auch noch weitere pfälzische Likörspezialitäten. Fehlen darf auf dem Blieskasteler Christkindmarkt aber keinesfalls der Glögg. „Unser Glögg ist das Original“, stellte Martin Kreuzer klar. Man bleibe der früheren Originalrezeptur von Pater Agapit treu, verfeinert von einigen Blieskasteler Hausfrauen und übrigens streng geheim. Den Glögg gibt es in der Klosterbude, auch diesen Stand gibt es auf dem Blieskasteler Christkindmarkt seit Anbeginn. Zum Essen gab es wie immer auch wieder Deftiges neben Süßem. Rostwürste und Sterntaler, heiße Maronen und Crêpes, feine festliche Backwaren und die beschriebenen Zimtwaffeln, aber auch Burger und Wraps, um nur einen kleinen Ausschnitt aus dem Angebot aufzuzählen.

Viele Besucher auf dem Paradeplatz genehmigten sich einen wärmenden Winzer-Glühwein. Foto: Erich Schwarz