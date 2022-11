Gourmetmarkt in St. Ingbert : Ein St. Ingberter Starkoch ist der Stargast

Der Gourmet-Markt in der Industriekathedrale wird am Wochenende wieder ein Treffpunkt für Genießer werden. Foto: (C) Michael Besserdich, all righ/Michael Besserdich ;Michael Besserdich

St. Ingbert Neben Speisen und Getränken erwarten die Besucher beim Gourmetmarkt in der Industriekathedrale etliche Schaukochen. Unter anderem mit dem aus dem Fernsehen bekannten Christian Rach. Es kommen aber auch weitere bekannte Könner aus saarländischen Küchen.

Der Internationale Gourmet Markt wird von Freitag bis Sonntag, 11. bis 13. November, wieder im besonderen Ambiente der Industriekathedrale auf der Alten Schmelz in St. Ingbert stattfinden. Seit vielen Jahren steht das Event für kulinarischen Genuss und feine Lebensart und richtet sich an alle genussinteressierten Privatpersonen, Weinliebhaber, Gourmets und das interessierte Fachpublikum. Präsentationen, Verkostung und Verkauf von hochwertigen Lebensmitteln, Zutaten, Spezialitäten und Raritäten warten auch in diesem Jahr wieder auf zahlreiche Besucher aus der Großregion, wie Eventagentur Plan-events als Veranstalter ankündigt.

Den Besucherinnen und Besuchern wird ein breites Angebot an unterschiedlichsten Speisen und Getränken unterbreitet, zum direkten Verzehr vor Ort oder zum Mitnehmen. Neben warmen Gerichten bieten die Aussteller den Gästen ein vielfältiges Angebot verschiedenster Waren an. Auf Genießer warten unter anderem Austern, Foie gras, außergewöhnliche Pasta-Kreationen, Trüffel, Fisch, hausgemachte Wurstspezialitäten, verschiedene Varianten von Chutneys, Terrinen, Salze, Kräuter- und Gewürzöle, Antipasti sowie Confiserie-Produkte. Dazu gibt es nach Angabe des Veranstalters eine Auswahl an erlesenen Weinen aus verschiedenen Ländern sowie Champagner, Edelbrände, Liköre, Gin und Whisky.

Info Stadtspaziergang für Genießer Die BarockStraße SaarPfalz ist mit einem eigenen Informationsstand zu Gast beim Internationalen Gourmet Markt in St. Ingbert. Vor diesem Hintergrund lädt die Saarpfalz-Touristik die interessierte Bevölkerung am 12. und 13. November wieder zu einem kostenlos angebotenen Stadtspaziergang für Genießer- und Entdecker durch St. Ingbert ein. Der erste dieser beiden Spaziergänge führt am Samstag, 12. November, unter anderem über einen der schönsten Wochenmärkte des Saarlandes und stellt an beiden Tagen St. Ingbert als Station der BarockStraße SaarPfalz, Albert-Weisgerber-Stadt mit verblüffend reichem bayerischem Erbe sowie als Teil des Unesco-Biosphärenreservats Bliesgau und damit als attraktives Ausflugsziel für „genussvolle Entdecker“ vor.

Deutschlands bekanntester Restauranttester zu Gast

Offiziell eröffnet wird die Veranstaltung am Samstag, 12. November von Ministerpräsidentin Anke Rehlinger, der Schirmherrin des Internationalen Gourmet Marktes, und weiteren Gästen. Beim Start des Marktes erwartet die Besucherinnen und Besucher auch ein erster Höhepunkt: Christian Rach, der aus St. Ingbert stammende Sternekoch und Deutschlands bekanntester „Restauranttester“, wird in seiner Heimat zu Gast sein und das Schaukochen des Hobbyköche-Wettbewerbs moderieren. Bekannt ist Rach durch zahlreiche Fernsehsendungen, wie beispielweise „Teufels Küche“ und „Rach, der Restauranttester“ sowie als Jurymitglied der Fernseh-Kochshow „Grill den Henssler“. Darüber hinaus hat der gebürtige St. Ingbert viele Bücher zum Thema Kochen veröffentlicht, die er im Anschluss auch in der Industriekathedrale signieren wird.

Christian Rach moderiert in St. Ingbert ein Schaukochen von Hobby-Köchen. Foto: dpa/Bodo Marks

Interviewpartner und Schaukochen in der Industriekathedrale

Interessierte Hobby-Köche konnten sich vorab mit ihrem Rezeptvorschlag für den Wettbewerb anmelden. Die beiden Finalisten werden ihre Gerichte dann live beim Schaukochen auf dem Internationalen Gourmet Markt am 12. November unter den Augen von Sternekoch Christian Rach präsentieren. Der Gewinner darf sich auf einen genussreichen Abend für zwei Personen im Alexander Kunz Theatre freuen. Auch an den anderen Tagen gibt es neben Live-Musik, Tastings, Führungen, interessanten Interviewpartnern noch weitere Schaukochen, unter anderem mit Peter Wirbel aus der Zwei-Sterne-Gastronomie (Restaurant Midi in Rohrbach), Franco Chiera (Mille Aromi in Saarbrücken), Marcus Wend (Restaurant Handelshof in Saarbrücken) und Lajos Waadt (Felicita Catering in Neunkirchen).

Einzeltickets (fünf Euro plus Gebühren) sowie Tischbuchungen für acht Personen (40 Euro plus Gebühren) für den Gourmetmarkt in der beheizten Industriekathedrale sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie über www.ticket-regional.de erhältlich. Karten gibt es auch an der Tageskasse. Geöffnet ist der Gourmetmarkt am Freitag, 11. November, von 16 bis 22 Uhr Samstag, 12. November, von 11 bis 22 Uhr, sowie Sonntag, 13. November, von 11 bis 19 Uhr.