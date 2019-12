Chorgemeinschaft Ommersheim : Besinnlicher Gesang mit Pop-Elementen

Der Chor 98 trat beim Weihnachtskonzert der Chorgemeinschaft Ommersheim in der Niederwürzbacher Pfarrkirche St. Hubertus auf; vorne Chorleiter Friedel Hary. Foto: Jörg Martin

Niederwürzbach Viel Beifall für die beiden Chöre der Chorgemeinschaft Ommersheim in der Niederwürzbacher Pfarrkirche.

„Besinnlichkeit und Fröhlichkeit schließen sich nicht aus“, sagte Markus Wenzel am Sonntagnachmittag in der voll besetzten Niederwürzbacher Pfarrkirche St. Hubertus. Der 2. Vorsitzende der Chorgemeinschaft Ommersheim brachte in seiner Begrüßung den Grundgedanken des Weihnachtskonzertes der beiden Chöre auf den Punkt. Zudem wolle man mit der Veranstaltung „Licht ins Dunkel der Nacht bringen“, so der Moderator von „And the stars sang halleluja“, wie der Verein die Aufführung in Niederwürzbach betitelt hatte. „Wir wollen auch dem Umstand Rechnung tragen, dass wir inzwischen elf Sänger aus Niederwürzbach in unseren Reihen haben“, erklärte Chorleiter Friedel Hary gegenüber unserer Zeitung den Wechsel von Biesingen, wo man bereits drei Mal zu Gast sein durfte, nach Niederwürzbach.

Mit „Singe im Advent“ unternahm zum Auftakt der Gemischte Chor den Versuch, die Besucher am Vorabend des dritten Advents aus der Vorweihnachtshektik zu holen, ehe man mit den Besuchern gemeinsam „Tauet Himmel“ sang, was gut glückte. Ebenso wie das „O du fröhliche“ im späteren Verlauf des Abends. Schwungvoll und beinahe poppig ging es im Programmteil des Gemischten Chors zu. Das traf insbesondere auf den Titel „Advent“ zu. „Mitten in der Nacht“, geschrieben von Rolf Zuckowsky und arrangiert von Friedel Hary, hätte genauso gut ein aktueller Popsong sein können.

Margot Görlinger-Jochem hatte die Aufgabe, den Chor 98 der Chorgemeinschaft anzukündigen, der Spirituals beisteuerte. Hier stach vor allem da Lied „Lift up your hands“ heraus. Es offenbarte enorm viel Lebensfreude und orientiert sich am Psalm 24. Nicht nur wegen des Fingerschnippens kam das Stück besonders gut an und erhielt einen langen Applaus.