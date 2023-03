Konzert in der Christuskirche St. Ingbert Klänge mit Melancholie und Romantik

Ursprünglich sollte es ein einmaliger Auftritt sein: Im August 2022 trafen sich an Gesang interessierte Frauen im Rahmen der Artefix-Sommerakademie in Blieskastel. Sie arbeiteten eine Woche lang sehr erfolgreich projektorientiert mit dem Musiker und Komponisten Nino Deda zusammen. Der Neunkircher vertont Lyrik deutscher Dichterinnen. Wegen des großen Anklangs wurde das Konzert in Neunkirchen wiederholt. Auch St. Ingbert profitierte am vergangenen Sonntag in der Christuskirche von der Beliebtheit. Der gute Ruf eilt dem Chor und dem populären Nino Deda offenbar voraus, denn das Gotteshaus war proppenvoll. Es mussten sogar noch Stühle herbeigeholt werden.