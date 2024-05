Konzert in Haseel Hasseler Publikum hatte Spaß an Ohrwürmern

„Wo man singt, da lass dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder“, sagt ein Sprichwort. Singende haben also im Umkehrschluss viele Lieder. Und nicht nur das. Mit der Zeit, die man in einer Sangesgemeinschaft verbringt, entwickeln sich manche Stücke zu Lieblingsstücken. Nicht anders ist das bei den gemischten Chören aus Hassel und Herbitzheim. Beide traten am vergangenen Sonntag jeweils mit eigenem Repertoire, aber auch zusammen musizierend in der Alten Schulturnhalle in Hassel auf.