CDU St. Ingbert CDU: Lockerung der Schuldenbremse nur ein Strohfeuer

„Die Lockerung der Schuldenbremse und die damit verbundene weitere Aufnahme von Schulden kann nicht die Lösung sein, sondern stellt lediglich ein kurzes Strohfeuer dar“, so Rambaud und Breinig. Was die saarländischen Kommunen dringend benötigten sei die Einsicht im Land und vor allem dem Bund, dass die diversen, den Kommunen „von oben“ auferlegten Aufgaben auch mit einer entsprechenden finanziellen Ausstattung begleitet werden müssen. Zu nennen wären hier unter anderem Bau- und Personalkosten im Bereich der Betreuung im Vorschul- und Grundschulalter, die Personalisierung verschiedenster Sozialleistungen, die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen, die Erstellung kommunaler Wärmepläne und vieles weitere. Alleine die genannten Posten führten in St. Ingbert zu einer jährlichen Mehrbelastung im deutlich zweistelligen Millionenbereich. Diese größtenteils von außen aufoktroyierte finanzielle Mehrbelastung nehme den Kommunen jegliche Chance, auf unvorhergesehene Ereignisse wie Corona-Pandemie oder Ukraine-Krieg sowie den damit verbundenen Mehrausgaben im Bereich Bau- und Personalkosten und einer ins uferlose steigenden Kreisumlage zu reagieren.