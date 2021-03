An der Gemeinschaftsschule : CDU Rohrbach pocht auf Busspur

An der Gemeinschaftsschule

Ab nächster Woche wird die Kombination aus Hallenbad und Sporthalle an der Gemeinschaftsschule Rohrbach abgerissen. Foto: Cornelia Jung

Rohrbach Die Christdemokraten wollen eine schnelle Lösung an der Gemeinschaftsschule herbeiführen. Außerdem fordern sie eine adäquate Lösung für den Hallenzugang örtlicher Vereine.

Die CDU Rohrbach hat den Saarpfalz-Kreis aufgefordert, eine Busspur vor der Gemeinschaftsschule einzurichten. In einer Mitteilung fordern die Christdemokraten außerdem eine „adäquate Lösung für den Hallenzugang der örtlichen Vereine“ sowie „eine Klärung der Parkplatzsituation für die Lehrkräfte“. „Es ist keine Lösung, wenn die Autos am Ende im Wohngebiet parken“, so der Rohrbacher CDU-Vorsitzende Jeremy Wendel.