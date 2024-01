CDU Rohrbach vor Kommunalwahl 2024 Rainer Bachmann will neuer Ortsvorsteher werden

Rohrbach · Für das Amt des Ortsvorstehers hat die CDU Rohrbach bei ihrer Listenaufstellung für die Kommunalwahl im Juni Rainer Bachmann aufgestellt. Mit „langjähriger Erfahrung in der Kommunalpolitik und einem klaren Blick für die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger“ wird das Stadtratsmitglied auch als Spitzenkandidat der CDU Rohrbach in die Ortsratswahl gehen, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

05.01.2024 , 11:28 Uhr

Rainer Bachmann führt die Liste des CDU-Ortsverbandes Rohrbach für die Ortsratswahl an. Foto: Bachmann