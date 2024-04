Kommunalwahl 2024 CDU Rohrbach sucht Lösung zur hausärztlichen Versorgung

Zusammen mit seinem verstorbenen Freund und Kollegen Herbert Behr führte er die Praxis über Jahre hinweg. Angesichts der bevorstehenden Schließung besteht die Sorge vor einer Unterversorgung in Rohrbach. Wolfgang Heib, Ortsratsmitglied der CDU Rohrbach, hat daher laut CDU bereits aktiv gehandelt und sich mit zwei Ärztinnen in Verbindung gesetzt, die Interesse zeigen, in Rohrbach eine Praxis für Allgemeinmedizin zu eröffnen. Als potenzielle Standortoption ist das ehemalige Blumengeschäft Stuppi im Gespräch.