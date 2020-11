CDU Rohrbach : Wendel: „Die Diskussion wird fehlgeleitet“

Jeremy Wendel, der Vorsitzende der CDU Rohrbach. Foto: Cornelia Jung Foto: Cornelia Jung

Rohrbach Der Vorsitzende der CDU Rohrbach kontert Markus Schmitts Vorschlag zum Feuerwehrgerätehaus.

Als provokant empfindet die CDU den Vorschlag des St. Ingberter Bürgermeisters Markus Schmitt (Grüne), auf den Neubau des Feuergerätehauses in Rohrbach zu verzichten und das gesparte Geld in das Bürgerhaus zu investieren. Gerade jetzt, wo die Corona-Pandemie das gesellschaftliches Leben bestimme, werde deutlich, wie wichtig Ehrenamt und Hilfsbereitschaft innerhalb unserer Gesellschaft seien. Aus diesem Grund hält die CDU Rohrbach insbesondere in diesen Zeiten nichts davon, Investitionen und gesellschaftliche Gruppen gegeneinander auszuspielen.

Die CDU sieht die jüngste Diskussion, welche von Schmitt aufgeworfen wurde, deshalb auch als fehlgeleitet. „Feuerwehrmänner und -frauen stehen für gesellschaftliche Solidität und setzen ihr Leben aufs Spiel um Bürgerinnen und Bürgern in Not zu helfen. Dafür danken wir!“, so Jeremy Wendel, der Vorsitzender der CDU Rohrbach. Nach Ansicht der CDU bringt es nichts ein entschiedenes, bereits in Bau befindliches Projekt nochmals zu stoppen und die verschiedenen Interessensgruppen gegeneinander aufzuwiegeln. Das neue Feuerwehrgerätehaus in Rohrbach wird nach Ansicht der CDU den Brandschutz in allen Stadteilen stärken.