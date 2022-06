Vorstandsneuwahl : Wendel führt weiter die CDU Rohrbach

Rohrbach „Es freut mich mit diesem guten CDU-Team auch in den nächsten beiden Jahren für Rohrbach arbeiten zu dürfen“, so schloss der alte und neue CDU-Vorsitzenden Jeremy Wendel den Wahlparteitag der CDU Rohrbach.

In seiner Rede hatte Wendel die erreichten und zukünftigen Ziele der Christdemokraten in Rohrbach angesprochen. „Das Feuerwehrgerätehaus ist bald bezugsfertig, die neue Dreifeldhalle befindet sich im Bau und die Brücke am Weiher erfüllt bereits ihre Funktion“, so Wendel beispielhaft. Die CDU Rohrbach zeigte sich aber auch erfreut über die bereist in der Planung oder Umsetzung befindlichen Projekte im Ort. Hier wurden aufgelistet: die neue Wohnbebauung auf dem Gelände der SAM-Werke und an der TG-Halle, der Neubau der Kita und des Bahnhofareals oder auch der Ersatzneubau an der Tennisanlage und das neue Flutlicht am Sportplatz. Mit den Worten „Wir haben schon viel erreicht und noch mehr vor. Uns gehen die Ideen für unseren Ort nicht aus!“ leitete Wendel die Wahl ein, bei der auch die beiden Stellvertreter Carina Münzebrock und Patrick Würtz in ihren Ämtern einstimmig bestätig wurden. Weiterhin gehören dem CDU-Vorstand in Rohrbach an: Adrian Baumann, Guido Dresemann, Patrick Bettinger, Christian Schmitt, Thomas Magenreuther, Dr. Oliver Fürst, Christel Michaely-Fickinger, Jörg Schuh, Nadine Kolling, Daniel Schu und Marcel Zöllner.