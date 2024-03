Kommunalpolitik CDU Rohrbach hat neuen Kandidaten für Ortsvorsteheramt

Das soll auch so bleiben, für die Rohrbacher und mit ihnen. Er wolle wie sein Vorgänger ein Ortsvorsteher sein, der immer ansprechbar ist und sich kümmert. „Ein bisschen gibt es für mich nicht. Ich gebe immer 100 Prozent. Wenn ich etwas mache, dann korrekt, geradlinig und konsequent. Ich möchte in Rohrbach was bewegen, was vielleicht bisher noch nicht geschafft wurde.“ Mit seiner „CDU-Mannschaft“ wolle er Leerstände beseitigen, eine neue Hütte am Rohrbacher Weiher ermöglichen, die Kahlenberghütte wieder zum Leben erwecken, das Bürgerhaus Rohrbach fertigstellen und die Vereinsstätten noch besser ausstatten.