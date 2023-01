CDU Hassel : CDU mit der Entwicklung Hassels zufrieden

Meinungsaustausch beim Neujahrsempfang der CDU Hassel: (von links) der Ortsverbandsvorsitzende Christian Schwarz, Ortsvorsteher Markus Hauck, der Bundestagsabgeordnete Markus Uhl, Stadträtin Christa Strobel und die Beigeordnete Nadine Backes. Foto: Christa Strobel

Hassel Beim Neujahrsempfang wies Ortsvoprsteher Markus Hauck auf Erfolge, aber auch Probleme hin.

Beim ersten Neujahrsempfang in seiner Funktion als Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Hassel betonte Christian Schwarz, die Bedeutung von Veranstaltungen nach der Corona-Pause für ein funktionierendes Dorfleben. Gleiches gelte auch im zurückliegenden Jahr für das CDU-Sommerfest, das Dorffest und das Grombeerebrode. Beim Grombeerebrode konnte sich der CDU-Ortsverband auch auf die Hilfe lokaler Vereine verlassen. In diesem Zusammenhang dankte er stellvertretend für die Hasseler Vereine der Reservistenkameradschaft. Im Anschluss übergab der neue Vorsitzende die noch ausstehende Spende (neben der an die Kitas und den Förderverein der Grundschule) vom Grombeerebrode 2019 an Margit Daut von der „Elterninitiative krebskranker Kinder “.

Ortsvorsteher Markus Hauck wies darauf hin, dass die Personaldecke an Helfern für Veranstaltungen geringer geworden sei. Trotz Corona habe man einige Projekte fertigstellen können (die neue Kita Herz Jesu, auf dem Marktplatz die Erneuerung des Brunnens und des Buswartehäuschens, den barrierefreie Zugang zum Spielplatz Goethestraße, den neuen Kunstrasenbelag auf dem Sportplatz, die Geschwindigkeitsreduzierung am Ortseingang von Niederwürzbach kommend, die geforderte Rampe am Bahnhof, der Glasfaserausbau in der Schule am Eisenberg). Offen seien noch die Fertigstellung des Friedhofparks sowie die Schaffung neuer Krippen- und Kitaplätze für die evangelische Kita. Das sei aber mit dem Kauf der alten Schule durch die Stadt in Angriff genommen worden, die später eine sechsgruppige Kita bekommen soll. Die neue günstigere Anmeldungsmöglichkeit im Kita-Navigator, den die Beigeordnete Nadine Backes veranlasst habe, sei vorbildlich.

Für 2023/24 kündigte er an, dass die Spielplätze an der Eisenbergschule und am Schopphübel erneuert würden, eine Nahwärmeerzeugung für die Eisenberghalle, Grundschule, die evangelische Begegnungsstätte und Kita werde geschaffen. Die Feuerwehr bekomme ein Waldbrand-Flächenfahrzeug. Neue, dringend benötigte Bauplätze für junge Familien könnten durch die Umlegung „Auf der Heide“ entstehen.