Festtag in St. Ingbert Caritasverband dankt seinen ehrenamtlich Engagierten

„Ehrenamtliche sind Ermöglicher für Räume der Begegnung mit Gott. Sie wenden sich den Menschen zu, die zu kurz kommen und an den Rand unserer Gesellschaft gedrängt sind.“ Das sagte der Weihbischof Otto Georgens im Gottesdienst zum Auftakt des Caritastages der Ehrenamtlichen in St. Ingbert. Rund 500 Menschen nahmen an dem Gottesdienst am vergangenen Samstag in der Kirche St. Hildegard teil.