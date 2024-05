Frühstücksboom in St. Ingbert Moderne Kreationen an alteingesessener Adresse

Als Coskun Karakus aus der Türkei nach Deutschland kam, hatte er schon eine Ausbildung in der Gastronomie hinter sich. In Robinson-Clubs hatte er verantwortliche Jobs, und dann landete er in Bliesen, wo er im Sterne-Restaurant Kunz „Chef de rang“ und Sommelier war. Ein absoluter Gastro-Profi also, der das Handwerk von der Pike auf gelernt hat. Im Saarland lernte er dann seine spätere Frau kennen – Noyan gab den Ausschlag, dass die beiden gemeinsam nach St. Ingbert zogen. Sie kam schon mit drei Jahren in die Ingobertusstadt, sie bezeichnet sich als „Dengmerter Mäde“. Mit Coskun zusammen machte sie sich auf die Suche nach einem gastronomischen Projekt. Damals bot sich ein Café an, das an der Einmündung zur Rickertstraße, gleich gegenüber der Polizei, frei wurde. Bieder und hausbacken war es, aber damit machten die neuen Wirte ganz schnell Schluss. Coskun und Noyan Karakus erneuerten die Einrichtung, sie gaben dem hellen Raum Charakter, die Café-Stube entstand. Heute, 28 Jahre später, sitzen sie hier mit ihrem Gast und beobachten das Treiben in der Innenstadt. „Café mit Mehrblick“, sagt Coskun, und er ist auch heute noch fasziniert über die Aussicht aus der Café-Stube.