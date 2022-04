Toter Raubvogel bei St. Ingbert : Bussard geriet in eine Tierfalle

Ein Bussard. Foto: picture alliance / dpa/Boris Roessler

Oberwürzbach Am Samstagabend (2. April) wurde die Polizei St. Ingbert gegen 18 Uhr über einen in eine Tierfalle geratenen Bussard informiert. Eine 36-jährige Frau aus dem Mandelbachtal hatte das Tier in Oberwürzbach am Sportplatz bei einer Wanderung entdeckt.

Ein Unbekannter hatte hier wohl eine Art Schlagfalle samt Köder an einem Ast positioniert. Der Bussard hatte sich offenbar auf die Falle gesetzt, die ihm dann einen seiner Fänge fast komplett durchgetrennt hatte. Das Tier hing danach für unbestimmte Zeit qualvoll in der Falle. Über die Polizei wurde der Tiernotruf-Saarland um Unterstützung gebeten. Die Helfer nahmen das bereits unterkühlte Tier in ihre Obhut. Letztendlich konnte das Tier allerdings nur noch eingeschläfert werden. Die Polizei St. Ingbert ermittelt nun wegen einem Verstoß gegen das Tierschutzgesetz.