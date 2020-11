Busverkehr in St. Ingbert : Stadtverwaltung löst Busproblem auf dem Roten Flur

Busverkehr in St. Ingbert

St. Ingbert Seit Beginn vergangener Woche ist die Elversberger Straße in St. Ingbert aufgrund von Kanalarbeiten gesperrt (wir berichteten). Durch die Vollsperrung ist die Taktung des Ingo-Verkehrs und die Anbindung an das Kreiskrankenhaus unterbrochen.

Aufgrund von Abstimmungsproblemen wurde der Rote Flur sowie Altenheim, Krankenhaus und Tafel durch öffentliche Verkehrsmittel nicht mehr angefahren. Christina Wieth, ehrenamtliche Beauftragte für Soziales und Integration, nahm sich der Sache an. Nun konnte das Problem gelöst werden. Die Stadtverwaltung beauftragte den Bus-Dienstleister: Inzwischen wird ein barrierefreier Sprinterbus eingesetzt, der die engen Straßen auf dem Roten Flur befahren kann. Der Bus fährt Montag bis Freitag von 6 bis 19 Uhr sowie samstags von 6 bis 13 Uhr im Halbstundentakt. Die Strecke führt vom Rendezvous Platz, Poststraße, Kaiserstraße, In der Lauerswiese, Dr. Ehrhardt Straße, Kreiskrankenhaus, Rote Flurstraße, In der Lauerswiese, Neunkircher Weg zurück zum Rendezvous Platz.