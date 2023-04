VHS St. Ingbert/Rohrbach Eine bunte Angebotspalette bei der VHS

Hildegard Bünger, Stressmanagement-Trainerin und Burnout-Coachin beginnt ab Dienstag, 18. April, von 17.30 bis 19 Uhr mit fünf Terminen „Waldbaden“. Start ist im Fröschenpfuhl in Hassel, in einen Mischwald, der bei stressbedingten Beschwerden sowie Herz-Kreislauf-Problemen ausgleichend wirkt. Gegen Stress bietet Monika Hauptmann-Kartes, zertifizierte Entspannungspädagogin und Stressreduktionscoach, ab Mittwoch, 3. Mai, von 18.15 bis 19.15 Uhr, einen Kurs mit neun Terminen „Progressive Muskelentspannung nach Jacobsen“ an. Schauplatzt ist der Kombiraum der Schule am Eisenberg in Hassel.