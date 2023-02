Bundesmedaille : „Diese Auszeichnung ist mehr als verdient“

Auszeichnung für Christa Strobel. Links St. Ingberts Oberbürgermeister Ulli Meyer, rechts Innenminister Reinhold Jost. Foto: Giusi Faragone

Hassel Innenminister Reinhold Jost überreichte die Bundesverdienstmedaille an Christa Strobel.

Sie ist eine Unermüdliche, und sie hat sich kommunalpolitisch wie sozial über Jahrzehnte eingebracht. Christa Strobel hat die Bundesverdienstmedaille bekommen. Der saarländische Innenminister Reinhold Jost hat sie ihr in Hassel überreicht. Die 74-Jährige hat in ihrem Berufsleben Deutsch, Geschichte und Politik am Albertus-Magnus-Gymnasium unterrichtet. Zu der Würdigung sagt sie: „Ich habe nie mit so etwas gerechnet.“ Sie sehe diese Ehrung stellvertretend für alle, die sie über lange Jahre bei ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit unterstützt haben. Ohne ein Team, das mitzieht, gehe es nicht. Und auch ihre Familie habe sie sehr unterstützt.

Der Innenminister bei der Verleihung: „Christa Strobel kümmert sich in außergewöhnlicher Weise um die Menschen unserer Gesellschaft, die auf Unterstützung angewiesen sind: Kinder und Senioren. Mit ihrer Tätigkeit gibt sie ihnen wichtige Werkzeuge an die Hand, um selbstbestimmt inmitten unserer modernen Gemeinschaft leben zu können und den Anschluss daran nicht zu verlieren.“ Im Weiteren leiste sie herausragenden Einsatz für die Verständigung über Ländergrenzen hinweg. Dies sei gerade in Anbetracht der aktuellen Weltlage von immenser Bedeutung.

„Es ist zudem äußerst bewundernswert, dass sich die Geehrte nicht nur in diesen großen Feldern mit viel Herzblut und Leidenschaft engagiert, sondern auch noch zusätzliche ehrenamtliche Arbeiten übernimmt. So hat sie beispielsweise zum 30-jährigen Jubiläum der Deutschen Einheit die Städtepartnerschaft zwischen St. Ingbert und Radebeul akribisch aufgearbeitet. Für eine solche Hingabe an das Ehrenamt hat sie die Bundesverdienstmedaille mehr als verdient“, so der Minister weiter.

Christa Strobel ist seit 2015 ehrenamtliche Leiterin der Volkshochschul-Nebenstelle in Hassel, seit 2020 zusätzlich Leiterin der Nebenstelle Rohrbach. Es zähle unter anderem zu ihren Verdiensten, heißt es in der Laudatio, das VHS-Programm mit seinen umfassenden Bildungsthemen weiter auszubauen und die Teilnahme an Kursen auch für Menschen mit eingeschränkter Mobilität zu ermöglichen. Unermüdliche Ansprache ihrer Zielgruppen sowie die Sensibilisierung des Bildungspersonals für die Bedürfnisse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer verstehe sie als wesentliches Element ihrer Arbeit.

Neben der Organisation der Vermittlung von Bildungsinhalten im Rahmen ihrer Tätigkeit bei der Volkshochschule ist Christa Strobel für Kinder und Jugendliche aktiv: Bei ihren Theaterprojekten lernen sie über korrektes Sprechen sowie ihren Körperausdruck besser zu kommunizieren.

Ein weiteres Gebiet großen ehrenamtlichen Engagements sei die Unterstützung der Frankreichstrategie des Saarlandes, wie es in der Laudatio heißt. So setze sie sich unablässig dafür ein, dass es ein Angebot an hervorragenden Sprachkursen gibt.