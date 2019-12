Steinmeier zu Gast in St. Ingbert : Plätzchen für den Bundespräsidenten

Rund 300 hauptsächlich ehrenamtlich tätige Saarländerinnen und Saarländer waren zur Aufzeichnung der ZDF-Sendung „Weihnachten mit dem Bundespräsidenten“ in die Kirche St. Josef in St. Ingbert eingeladen. Foto: dpa/Harald Tittel

St. Ingbert Frank-Walter Steinmeier war für die Aufzeichnung des ZDF-Konzerts in St. Ingbert. Am Ende nahm er saarländisches Gebäck mit nach Berlin.

Es war kurz vor 17 Uhr am Montagabend in St. Ingbert. Gut eine Stunde vor Beginn der Aufzeichnung der ZDF-Reihe „Weihnachten mit dem Bundespräsidenten“ haben sich bereits Dutzende Bürgerinnen und Bürger auf dem gegenüberliegenden Bürgersteig der Pfarrkirche St. Josef positioniert. Sie alle wollten ihn einmal ganz aus der Nähe sehen: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Doch bevor das Staatsoberhaupt nebst Gattin Elke Büdenbender mit der Polizeikolonne vorgefahren kam, hieß es erst einmal warten.

Warten mussten auch die rund 300 geladenen, hauptsächlich ehrenamtlich tätigen Gäste des Weihnachtskonzerts. Auf der steilen Treppe zum Eingang der Kirche gab es dichtes Gedränge. Polizisten und Sicherheitspersonal waren an allen Eingängen postiert. Ausweise mussten vorgezeigt werden, Taschen wurden kontrolliert. Die Sicherheitsvorkehrungen anlässlich eines solch hohen Besuchs waren natürlich enorm. Für die Medienvertreter wurde der Einlass in die Kirche indes zu einem Rundlauf. Von unten nach oben, von links nach rechts, drei Mal um die Kirche herum – es dauert eine Weile, bis die Verantwortlichen sich einig waren, wo und wann die Presse die Kirche betreten durfte.

Während es draußen also etwas hektischer zugegangen ist, herrschte im Innern der Kirche schon längst eine besinnliche Atmosphäre. 150 Mitarbeiter des ZDF hatten bereits Tage zuvor begonnen, alles für die Aufzeichnung vorzubereiten. Sanftes, rot-goldenes Licht, Kerzenschein und geschmückte Weihnachtsbäume stimmten auf die Feiertage ein. Nachdem die Gäste Platz genommen haben, ließen sie es sich nicht nehmen, ein paar Fotos zu machen. Die Orchestermitglieder der Deutschen Radio Philharmonie (DRP) stimmten ihre Instrumente, die Speyerer Domsingknaben und der Mädchenchor des Bistums Speyer trällerten ein paar Töne zum Aufwärmen. Sopranistin Christiane Karg wechselte noch schnell ihre Schuhe und wurde hinter einer dünnen, extra aufgestellten Trennwand im Seitenschiff der Kirche rasch geschminkt.

Plötzlich wurde es dann ganz still. Der mit Spannung erwartete Bundespräsident betrat die Kirche. Bevor er aber mit seiner Frau unter stehendem Applaus den Gang entlang geschritten ist und in der ersten Reihe Platz genommen hat, ließ er Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) und dessen Gattin sowie St. Ingberts Oberbürgermeister Ulli Meyer (CDU) nebst Frau den Vortritt. Es war die letzte Gelegenheit für Medienvertreter und die Gäste Fotos zu machen, denn während der Aufzeichnung war das nicht erlaubt. Die Sendung strahlt das ZDF an Heilig Abend um 18 Uhr aus. So viel sei schon verraten: Der Bundespräsident selbst las die Weihnachtsgeschichte vor, 44 Lichterkinder verteilten das Weihnachtslicht unter den Gästen, und eine musikalische Überraschung hatten die Pop-Künstler Max Giesinger und Michael Schulte parat.

Im Anschluss des Konzerts zog der Tross um Steinmeier weiter in die Stadthalle in St. Ingbert – natürlich mit Blaulicht. Dort angekommen, trugen sich das Staatsoberhaupt und seine Gattin in das Goldene Buch der Stadt ein. Nach Theodor Heuss ist Steinmeier übrigens erst der zweite Bundespräsident, der sich darin verewigte. „Das ist eine ganz besondere Ehre“, sagte St. Ingberts Oberbürgermeister Ulli Meyer. Auch Tobias Hans und seine Frau trugen sich ein.

Bevor alle anderen Gäste nach und nach zum Empfang in der Stadthalle eingetrudelt waren, haben sich die Politiker in einen abgetrennten Raum zurückgezogen. Über eine Stunde dauerte es, bis Steinmeier, Hans und Meyer dann die Bühne betraten und die Gäste begrüßten.

Steinmeier bedankte sich bei Hans, Meyer und den St. Ingberter Bürgerinnen und Bürgern, „im Herzen Europas“ zu Gast sein zu dürfen. Gleichzeitig appellierte das Staatsoberhaupt an einen europäischen Zusammenhalt. Dass die Sendung in St. Ingbert aufgezeichnet wurde, könne auch eine Botschaft sein. „Dass dieses Europa uns am Herzen liegen sollte und, dass wir gerade wegen mancher Widrigkeiten, die wir in den letzten zwei, drei Jahren erlebt haben, umso mehr um seinen Zusammenhalt kämpfen sollten“.

Der Bundespräsident bedankte sich auch bei den Gästen. „Ich habe gebeten, dass hier Menschen zusammenkommen, die sich um mehr kümmern, als nur um sich selbst. Diejenigen, die nach der alten Nachbarin schauen. Diejenigen, die beim THW, der Feuerwehr und den sozialen Diensten ehrenamtliche Arbeit leisten. Diejenigen, die sich im Hospizdienst engagieren.“ Eine solch feste Tradition des Ehrenamts in Deutschland gebe es „kaum irgendwo. Das unterscheidet uns auch von anderen Ländern“.

Zusammenhalt sei das Größte, was „wir uns in unserer Gesellschaft erarbeitet haben“, sagte Hans. Der Ministerpräsident ließ es sich allerdings auch nicht nehmen, auf Herausforderungen im kommenden Jahr hinzuweisen. Das Saarland sei von einem „tiefgreifenden Strukturwandel geprägt“. Den „Mut“, den Steinmeier in der Kirche angesprochen hatte, „können wir gebrauchen und werden wir nutzen, um dieses Land weiter nach vorne zu entwickeln“.

