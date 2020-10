Markus Schmitt wirbt für Esskultur : Bürgermeister unterstützt die Bliesgau Lammwochen

St. Ingbert Ess- und Kochkultur zeichnen die jährlich stattfinden Bliesgau-Lammwochen in der Biosphärenregion Bliesgau aus. Immer in der zweiten Oktoberhälfte kochen Köche köstliche Gerichte aus heimischem Lamm.

Die Lammwochen sind im Saarland und im Umkreis etabliert. In diesem Jahr starten die Bliesgau-Lammwochen am Freitag, 23. Oktober, und enden am 1. November. In dieser Zeit kreieren Köche aus dem Saarland, Rheinland-Pfalz und Lothringen köstliche Lamm-Gerichte. In der Biosphärenstadt St. Ingbert werden in der „Alten Brauerei“ eigene Lammkreationen angeboten.