Wohnraum für St. Ingbert : Die Fronten zwischen Anwohnern und Stadt bleiben verhärtet

Initiative im Rathaus: Hansgünter Lang, Joma Fischer und Gerd Schweitzer (von links) von der BI „Rettet den Schmelzerwald“ übergaben an OB Ulli Meyer (Zweiter von rechts) 4000 Protest-Unterschriften. Foto: Manfred Schetting

St Ingbert Die Bürgerinitiative „Rettet den Schmelzerwald“ übergab dem Oberbürgermeister eine Liste mit tausenden Protest-Unterschriften.

Die Bürgerinitiative (BI) „Rettet den Schmelzerwald“ hat am vergangenen Freitag im Rathaus eine Liste mit rund 4000 Unterschriften von Bürgerinnen und Bürgern an Oberbürgermeister Ulli Meyer übergeben. Die Unterzeichnenden unterstützen dabei die Forderung an die Stadt, auf Pläne für neue Bauplätze in der Straße „Zum Stiefel“ zu verzichten.

Bürgerinitiative erinnert an Klimakomfortzone

Die Vertreter der Bürgerinitiative, Hansgünter Lang, Joma Fischer und Gerd Schweitzer, nutzten das Treffen, um ihre zentralen Kritikpunkte an dem möglichen Bauvorhaben nahe dem Schmelzerwald vorzutragen. So verwies Lang darauf, dass zwei Gutachten zu Landschaftsplanung und Klimaanpassung den Schmelzerwald zu jenen Wäldern in der Mittelstadt zählten, die als Klimakomfortzone besondere Bedeutung haben sollten. Obendrein habe der St. Ingberter Baudirektor zum Wohnraumkonzept der Stadt öffentlich geäußert, angesichts der demografischen Entwicklung und der ökologischen Notwendigkeiten sei die Ausweisung von Baugebieten in Grünflächen nicht zu verantworten, so der Sprecher der Initiative. Zudem stellte Lang den drohenden Verlust von 1,6 Hektar wertvollem Baumbestand in Zusammenhang mit dem aktuellen Film der Biosphärenstadt. „Für eine Stadt in der Biosphäre passt es nicht, sich für neue Bauplätze im Wald zu bedienen.“

OB: Bedarf an Wohnraum auch durch Aufnahme von Flüchtlingen

Der Oberbürgermeister stellte hingegen die Pläne der Stadt, neuen Wohnraum zu schaffen und hierfür womöglich auch an der Straße „Zum Stiefel“ Flächen zu arrondieren, in einen größeren Zusammenhang. So habe die Stadt St. Ingbert im vergangenen Jahr rund 670 Flüchtlinge neu aufgenommen. „Davon blieben rund 500 Menschen, für die wir Wohnraum brauchen. Und in diesem Jahr könnten es nochmals genau so viele werden.“ Zudem berichtete Meyer von dem vielfachen Wunsch junger Familien ohne eigenes Haus, bauen zu können. Ferner bemühe sich die Stadt bei der Schaffung von Wohnraum um eine ökologische Balance. Die sei bei einer „Straßenrandbebauung“ wie nahe dem Schmelzerwald durchaus gegeben. Obendrein stellte Ulli Meyer klar: „Über das Wohnraumkonzept und seine Details entscheidet nicht der Oberbürgermeister, sondern der Stadtrat“. Die Entscheidung sei noch völlig offen. Weitere Einschränkung: Der Waldstreifen am Schmelzerwald gehört noch dem Saarforst und müsste vor einer Bebauung von der Stadt erworben werden.

Auf den Einwand der Mitglieder der Bürgerinitiative, die von der Stadt mit maximal zwölf bezifferten Bauplätze in der Straße „Zum Stiefel“ würden die Frage von Wohnraum für Flüchtlinge nicht lösen und gegebenenfalls auch eher hochpreisige Grundstücke bringen, entgegnete der Oberbürgermeister: „Ich habe Verständnis für die Anliegen verschiedener Initiativen, ich muss mich aber der Notwendigkeit stellen, das Menschen Wohnraum brauchen. Und ist das auch eine Aufgabe für ganz St. Ingbert“.

Wohnraumkonzept Thema im Stadrat und Ausschuss