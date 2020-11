Stadtverwaltung erstellt Rechner : Erhöhung der Grundsteuer selbst berechnen

St. Ingbert Die Stadtverwaltung St. Ingbert hat einen Grundsteuerrechner erstellt. Hintergrund ist die Ankündigung, dass der Grundsteuerhebesatz von derzeit 525 auf 675 Hebesatzpunkte angehoben werden soll. Die höchste Belastung der Anhebung tragen die Besitzer mit großen Grundstücken und großen Häusern oder Firmen.

Die Verteilung ist wie folgt: Für kleinere Wohnungen und Einfamilienhäuser (Anteil 51 Prozent) steigt die Belastung monatlich zwischen zwei und sieben Euro. Für weitere 31 Prozent steigt die monatliche Grundsteuer zwischen sieben und elf Euro. Bei den größten Grundstücken in St. Ingbert (Anteil 5 Prozent) steigt die monatliche Grundsteuer zwischen 600 und 4000 Euro monatlich.

St. Ingbert wolle in die Sanierung der Ludwigschule, den Bau dreier Kindergärten und die Infrastruktur für zukunftsträchtige Arbeitsplätze investieren, heißt es in einer Pressemitteilung. Für die höhere Grundsteuer bekämen die St. Ingberter bessere Zukunftschancen für sich, ihre Kinder und Enkel. Mit dem Grundsteuerrechner können die Bürger ihren aktuellen Steuerbeitrag aus 2019 eintragen. Der Rechner zeigt die Erhöhung monatlich und den Zahlbetrag für das gesamte Jahr an. Der Grundsteuerrechner ist abrufbar unter www.st-ingbert.de .