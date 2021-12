Neue Bürgerinitiatitive gründet sich : Bürger kämpfen um zehn Hektar Land

Rund 100 St.Ingberter waren am Samstagmorgen bei schlechtem Wetter zu einer Bürgerversammlung in die Gehnbach gekommen. Foto: Cornelia Jung

St Ingbert Grün- und Waldflächen an „Oberer Rischbachstraße“ und „Nassauer Graben“ sind als potentielles Wohngebiet ausgewiesen. Anwohner wollen nicht, dass diese Grüne Lunge verschwindet und werden aktiv. Nach der Bürgerversammlung am Samstag soll nun eine Bürgerinitiative gegründet werden.

Es war ein Zufallsfund im Internet, der die Anwohner der Gehnbach auf den Plan rief und nun in die Gründung einer Bürgerinitiative (BI) mündet. Was war passiert? Ein St.Ingberter las Veröffentlichungen der Stadt, die ihn hellhörig machten. Unter dem Motto „Lebendiges und grünes St. Ingbert“ wurden die Wohnbauentwicklungsflächen „Obere Rischbachstraße“ und „Nördlich Zum Nassauer Graben“ ausgewiesen. Es betrifft Grün- und Waldflächen von rund 110 000 Quadratmetern und unter anderem das Areal, auf dem Schafe weiden und Bienenvölker stehen. Dort also, wo Kita- und Schulkinder erste Erfahrungen mit Nutztieren machen. Um dieses Gebiet, das für rund 180 Wohneinheiten geeignet scheint, bewohnbar zu machen, müsste Wald gerodet werden. Ein Umstand, den die St. Ingberter, die in diesem Viertel leben, nicht einfach so hinnehmen wollen. Der dortige Wald braucht nach Meinung der Initiatoren der BI Fürsprecher, nicht nur im Nordwesten der Stadt. Anfang November ging eine eigene Internetseite an den Start, und ein Flyer mit den Fakten und einem Lageplan wurden gedruckt, um zu einer Bürgerversammlung einzuladen, die am vergangenen Samstagmorgen unter widrigen Umständen stattfand. Trotz Dauerregen und Überprüfung von 2G kamen rund 100 Interessierte, denen diese Grüne Lunge am Herzen liegt. Pierre Zimmermann, Anwohner und Kopf der zu gründenden BI, moderierte die in aller Sachlichkeit abgehaltene Zusammenkunft. Argumente gegen ein Neubaugebiet gab es viele. Es sei ein Naherholungsgebiet für Spiel, Sport, Spaziergänge und Lebensraum für Bäume, die im Sommer für Kühlung sorgen, und natürlich Tiere. Wohnbebauung an dieser Stelle bedeute den Verlust an Sickerflächen, mehr Verkehrsaufkommen sowie weitere Abwertung von stadtnahem Wohnraum. „Dass die Stadt das zubetonieren will, können wir nicht verstehen“, so eine Anwohnerin.

Zimmermann verwies auf die Internetseite der BI und warb dafür, sich dort als Unterstützer zu registrieren und Kommentare zu hinterlassen. „Das können auch Leute aus der ganzen Welt sein“, so sein Wunsch, eine Bebauung mit vielen Mitstreitern verhindern zu können. Noch sei die Initiative in der Gründungsphase und dabei, sich Struktur zu geben. Gegenwärtig werden noch Argumente pro Naturraum gesammelt, ebenso fotografische Beweise der Vielfalt von Fauna und Flora. „Im letzten Jahr hat sich sogar ein Feuersalamander hierher verirrt“, sagte Zimmermann. Auf jeden Fall wolle man lautstark auf die Interessen an diesem grünen Stück Land in der Biosphäre aufmerksam machen, wenn schon die Stadt diesen Bereich St. Ingberts eher „unauffällig“ als Neubaugebiet bewarb.

Schafe gehören zum Naturraum an der Gehnbach und werden im Rahmen vom „grünen Klassenzimmer“ immer wieder von Kitas und Schulen besucht. Auch sie sind ein Argument dafür, die grüne Lunge zu erhalten. Foto: Cornelia Jung