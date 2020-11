Brunnenfreunde im Ensheimer Tal : Brunnenfreunde haben den Ehrenfriedhof wieder hergerichtet

Ensheim Der Ehrenfriedhof auf dem Triebenberg in Ensheim wird seit rund 23 Jahren von den „Freunden der Brunnen im Ensheimer Tal“ betreut. Auch in diesem Jahr wurde eine große Säuberungsaktion vor dem Volkstrauertag duchgeführt.

Die Herbstbepflanzung wurde von Laub befreit, und die Wege wurden gesäubert. Da in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie keine offizielle Gedenkveranstaltung stattfinden konnte, haben die Brunnenfreunde trotzdem, wie gewohnt, auch die Ehrengrabstätte hergerichtet. Bezirksbürgermeister Daniel Bollig hatte in den vergangenen Jahren die Gedenkfeier immer mitgestaltet und unterstützt. Auch dies musste in diesem Jahr ausfallen.

Die Brunnenfreunde können trotz der Pandemie auf ein arbeitsreiches Jahr zurückblicken. Der Soldatenbrunnen wurde mit großem Aufwand repariert, der Liederkranzbrunnen wieder instand gesetzt sowie der Matzenbrunnen vom Wurzelwerk in der dafür freigelegten Brunnenkammer befreit. Die 13 Brunnen im Wogbachtal, die am Premiumwanderweg „Ensheimer Brunnenweg“ liegen, wurden und werden in kleinen Gruppen oder von Einzelpersonen immer wieder gesäubert und gepflegt. Die Brunnenfreunde hoffen, dass im nächsten Jahr die Veranstaltungen, wie zum Beispiel der „Tag der Brunnen“ am 15 .August, wieder aufgenommen werden können und auch die offizielle Gedenkfeier am Volkstrauertag wieder stattfinden kann.