Schreiben an alle über 80-Jährigen in St. Ingbert : So wird die Corona-Impfung den Älteren erklärt

Schreiben an alle über 80-Jährigen in St. Ingbert

Die älteren St. Ingerterinnen und St. Ingbert werden per Brief über die Impfung gegen das Coronavirus informiert. Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

St. Ingbert Stadt St. Ingbert verschickt an alle über 80-Jährigen eine Anleitung zur Anmeldung für den schützenden Piks gegen Covid-19.

Am Dienstag hat die Stadtverwaltung Briefe an genau 3320 St. Ingberterinnen und St. Ingberter verschickt. Adressaten sind alle Bürgerinnen und Bürger, die über 80 Jahre alt sind und damit bei der Corona-Impfung zu der Personengruppe mit dem ersten Anspruch zählen. Die über 80-Jährigen (Ü80) werden in dem Schreiben aufgeklärt, was vor und für einen Impf-Termin zu beachten ist.

Die Initiative zu dem Schreiben an die Gruppe Ü80 in St. Ingbert ging vom die Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie aus. Das hatte am Montag der Stadtverwaltung seinerseits mitgeteilt, dass aufgrund der besonderen Pandemiesituation in der ersten Phase die Impfungen saarlandweit über zentral organisierte Impfstellen (Impfzentren in Saarbrücken, Saarlouis und Neunkirchen) durchgeführt werden müsse. Für eine vollständige Impfserie seien wie bekannt zwei Impftermine pro Person in den erforderlichen Zeitintervallen einzuplanen. „Eine kostenlose Schutzimpfung ist für alle anspruchsberechtigten Personen nur mit Terminbuchung möglich“, betont das Ministerium.