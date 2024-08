Täter unter Drogen Mutmaßlicher Brandstifter versteckt sich vor St. Ingberter Polizei hinter einem Baum

In der Nacht zum Donnerstag wurde in Rohrbach ein Hinterhof eines Mehrparteienhauses angezündet. Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr waren im Einsatz. Was bisher bekannt ist.

22.08.2024 , 19:19 Uhr

Foto: dpa/Lino Mirgeler

Von Michelle Soulier