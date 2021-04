Brandstiftung in St. Ingbert : Polizei schnappt Feuerteufel nach einer Brandstiftung

Foto: dpa/Friso Gentsch

St Ingbert (red) Am Mittwochnachmittag (14. April) hat ein Brandstifter in der St. Ingberter Innenstadt in zwei Abfallcontainern Feuer gelegt. Die Polizei konnte den Feuerteufel festnehmen, die Feuerwehr den Brand löschen.

Gegen 17.15 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr St. Ingbert-Mitte in die nahegelegene Rickertstraße aus. An der Wiesentalschule standen zwei Müllcontainer im Flammen. Eine Rauchwolke stieg über dem Gebäude auf. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen bereits bis zu den Fenstern im 2. Obergeschoss und drohte,n auf das Schulgebäude überzugreifen. Zwei Feuerwehrleute unter Atemschutz leiteten einen schnellen und gezielten Löschangriff ein. Die Brandausbreitung verhinderten die beiden Einsatzkräfte. Die Reste der Mülltonne und der Inhalt wurden abgelöscht und im Anschluss mit Schaum bedeckt. Nach etwa einer halben Stunde war der Einsatz beendet. Acht Feuerwehrleute mit einem Löschfahrzeug und der Drehleiter führten die Löschmaßnahmen durch. . Aufgrund der drohenden Brandausbreitung standen weitere Fahrzeuge und Löschmannschaften im Feuerwehr-Gerätehaus in Bereitschaft.