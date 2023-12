St. Ingberter Kontrolleur schaut auf seine Arbeit zurück Wie der Brandschutz Leben und Werte rettet

Eine Brandverhütungsschau, das ist die Nagelprobe, bei der Schwachstellen aufgedeckt werden. Hat die Feuerwehr Pläne des Gebäudes? Wo sind die nächstgelegenen Hydranten? Wie sind schnell Ansprechpartner zu erreichen? Es geht ins Detail, damit beim Ernstfall sich niemand in Kleinigkeiten verzetteln muss. Relativ überschaubar hingegen sei der Brandschutz bei privaten Bauvorhaben. Da gäbe es recht wenig, was zu beachten sei, so Ochs. Feuerlöscher sind notwendig, und vor allem Feuermelder. Mittlerweile sind sie gesetzlich vorgeschrieben. Ochs erinnert sich aber auch noch an eine Zeit, in der er in Informationsveranstaltungen für ihren Einsatz werben musste. Bauanträge laufen über den Schreibtisch des Brandschutz-Sachbearbeiters. Er prüft, ob alle gesetzlichen Auflagen erfüllt sind. Dabei ist er allein dem Gesetz verpflichtet. Kein Oberbürgermeister oder Abteilungsleiter kann ihm dabei Vorgaben machen. Idealerweise kommt man in dieser Funktion aus einem Bauberuf. Stefan Ochs ist Maurermeister, er arbeitete früher in der privaten Bauwirtschaft. Außerdem braucht man eine starke Affinität zur Feuerwehr. Ochs ist bis heute aktiver Feuerwehrmann. Außerdem bereitet ein Lehrgang bei der Landesfeuerwehrschule auf die Tätigkeit als Baukontrolleur vor.