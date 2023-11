Brandbrief ans Rathaus Die Rohrbachhalle wird zunehmend ein Problemfall

Roland Weber ist besorgt. Der Ortsvorsteher sieht Fakten, „die letztendlich dem Gemeinwohl schaden und die allgemeine Lebensqualität in Rohrbach mindern“, wie er aktuell in einem Brandbrief an den St. Ingberter Oberbürgermeister schreibt. Doch wo in dem Stadtteil ist die Lage so problematisch? In der Rohrbachhalle. Und wie verzwackt die dortige Situation derzeit ist, zeigte ein Runder Tisch, an den der Ortsvorsteher die Vorstände jener sport- und kulturtreibenden Vereine aus Rohrbach eingeladen hatte, die in der Rohrbachhalle regelmäßig trainieren oder gelegentlich kulturelle Veranstaltungen bieten.