Feuer in Schrebergartenanlage : Brand zerstört Wochenendhaus in St. Ingbert

Foto: Feuerwehr St. Ingbert/Markus Zintel

St. Ingbert In der Nacht zu Samstag (07.09.2019) hat es in einem Wochenendhaus in der Schrebergartenanlage zwischen St. Ingbert-Schüren und Elversberg gebrannt. Das hat die Feuerwehr St. Ingbert mitgeteilt.

Gegen Mitternacht wachte der Bewohner des Wochenendhauses durch das Feuer auf. Er konnte selbstständig das Haus verlassen und alarmierte die Feuerwehr.

Die Freiwillige Feuerwehr St. Ingbert-Mitte rückte mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften an die Brandstelle aus. Beim Eintreffen stand das 50 m² große Wochenendhaus lichterloh in Flammen. Zwei weitere Hütten in der Nachbarschaft hatten Feuer gefangen. Eine Gasflasche brannte ebenfalls.

Foto: Feuerwehr St. Ingbert/Florian Jung

Die Feuerwehr verschaffte sich von einem Waldweg sowie von der Landstraße L 112 Zugang zu dem Haus, bekämpfte von zwei Seiten den Brand und konnte eine weitere Ausbreitung stoppen. Wie die Feuerwehr weiter mitteilt, erwies sich die Sicherstellung der Wasserversorgung als schwierig, da in diesem Bereich keine Hydranten vorhanden sind. Die Einsatzleitung ließ zur Unterstützung die Freiwillige Feuerwehr Elversberg alarmieren. In einem Pendelverkehr brachten Löschfahrzeuge Wasser an die Einsatzstelle.

Foto: Feuerwehr St. Ingbert/Alex Weber

Nach etwa zwei Stunden waren die Nachlöscharbeiten abgeschlossen. Anschließend deckten Feuerwehrleute die Reste des zerstörten Gebäudes mit Schaum ab. Da zu Beginn die Flammen mehrere Meter hochschlugen, musste zwischenzeitlich davon ausgegangen werden, dass die über dem brennenden Gebäude verlaufende Hochspannungsleitung ebenfalls beschädigt wurde. Die Bereitschaft des Energieversorgers VSE kontrollierte noch in der Nacht vom Boden und von einem Hochspannungsmasten aus die Leitung. Eine Beschädigung konnte vorerst ausgeschlossen werden.

Foto: Feuerwehr St. Ingbert/Florian Jung

Der Bewohner des Hauses wurde durch den Rettungsdienst versorgt und zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr St. Ingbert war mit sechs Einsatzfahrzeugen, die Feuerwehr Elversberg mit vier Fahrzeugen vor Ort. Insgesamt waren 60 Feuerwehrleute etwa drei Stunden im Einsatz. Der Rettungsdienst unterstützte mit zwei Rettungswagen. Die Polizei war mit zwei Kommandos vor Ort. Der Netzbetreiber VSE war mit einer Person an der Einsatzstelle.