Feuerwehreinsatz : Altpapiercontainer steht in St. Ingbert in hellen Flammen

Foto: dpa/Carsten Rehder

St Ingbert Ein Altpapier-Container ist am Donnerstag, 29. April, gegen 18.05 Uhr auf dem Parkplatz Am Waldfriedhof in St. Ingbert brennend entdeckt worden. Der Container samt Altpapier brannte vollständig aus.

Die Flammen griffen zudem auf zwei nebenstehende Altkleidercontainer über. Der Gesamtschaden wird auf circa 1000 Euro beziffert. Die Brandursache ist nach Angaben der Polizei noch unklar, jedoch könne eine Straftat - Sachbeschädigung durch Feuer - nicht ausgeschlossen werden. Die Feuerwehr St. Ingbert war mit zwei Löschfahrzeugen vor Ort und konnte das Feuer unter Kontrolle bringen und zügig ablöschen.