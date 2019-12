Feuerwehr St. Ingbert im Einsatz : Brand in in einem Transporter

Die Feuerwehr musste in der Parallelstraße einen Brand im Innern eines Transporters löschen. Foto: Florian Jung

St. Ingbert (red) Am frühen Sonntagmorgen, 8. Dezember, brannte es im Inneren eines Sprinter-Transporters auf dem Park&Ride-Parkplatz in der Parallelstraße in St. Ingbert.

