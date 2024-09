Zahlreiche Menschen evakuiert Brand in elfstöckigem Hochhaus – Großalarm in St. Ingbert

In dem Hochhaus sind rund 150 Personen gemeldet. Deshalb waren die Einsatzkräfte mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Menschen in dem Gebäude wurden vorsorglich evakuiert. Während die Bewohner der unteren Wohnungen nach Ende des Einsatzes wieder in das Gebäude zurückkönnen, müssen die oberen Wohnungen erst noch überprüft werden. Hier könnte der giftige Rauch ebenfalls Schäden angerichtet haben, die in den kommenden Stunden und Tagen erst noch beseitigt werden müssten. Die Stadt St. Ingbert habe aber bereits Notunterkünfte für diese Menschen eingerichtet, so Jung.