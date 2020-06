Drei Einsätze für die Freiwillige Feuerwehr : Ladenbrand hält Feuerwehr St. Ingbert in Atem

Freiwillige Feuerwehr St. Ingbert löscht Ladenbrand in Rohrbach Obere Kaiserstraße Foto: N. Wagner-Feuerwehr St. Ingbert

St. Ingbert Ein Ladenbrand in Rohrbach hat am Dienstagabend die Feuerwehr in St. Ingbert beschäftigt. Es entstand hoher Sachschade. Verletzt wurde niemand.

Die Freiwillige Feuerwehr St. Ingbert musste am Dienstag, dem 2. Juni, zu insgesamt drei Einsätzen im Stadtgebiet ausrücken. Zu dem größten Einsatz mussten Einsatzkräfte der Löschbezirke Rohrbach, St. Ingbert-Mitte und Hassel am späten Abend: Anwohner in Rohrbach meldeten einen ausgelösten Rauchmelder und eine starke Verrauchung in einem Ladengeschäft in der Oberen Kaiserstraße.

Aufgrund des Rauchmelders verließen die Bewohner des Wohn- und Geschäftshauses das Gebäude von alleine. Mittels einer Wärmebildkamera und schwerem Atemschutz konnte die Feuerwehr die Brandstelle lokalisieren und ablöschen. Parallel musste der Rauch aus dem Gebäude gedrückt werden. Aufgrund der Verrauchung entstand hoher Sachschaden in dem Laden. Auslöser des Brandes war laut Mitteilung der Feuerwehr St. Ingbert ein Ventilator. Insgesamt waren 28 Einsatzkräfte im Einsatz, Polizei und Rettungsdienst waren ebenfalls vor Ort.

Schon am frühen Dienstagmorgen um 7.30 Uhr hatte die St. Ingberter Feuerwehr zuvor ihren ersten Einsatz gehabt: In der Blumenstraße in Hassel brannte ein PKW. Ein Trupp mit Atemschutz löschte das Fahrzeug, das im Motorbereich im Vollbrand stand, ab.