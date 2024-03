Einbruch in St. Ingbert Einbruch in eine Tankstelle

St Ingbert · Am Montagmorgen (25. März) ist kurz nach zwei Uhr in der Ensheimer Straße in St. Ingbert zu einem Einbruch in eine Tankstelle gekommen. Ein Täter fuhr mit einem hochmotorisierten Audi-Kombi auf das Tankstellen-Gelände.

25.03.2024 , 11:03 Uhr

Foto: dpa/Carsten Rehder