St. Ingbert (red) Die drei St. Ingberter Ortrats-Mitglieder Monika Hauck (Familienpartei), Manfred Abmeier (CDU) und Sandra Woll (Die Grünen) haben sich bei den den Mitarbeitern des städtischen Bauhofes für den konstruktiven Austausch und die schöne Gestaltung des Boule-Platzes auf der Pfuhlwiese in dieser speziellen Zeit bedankt.

„Ich freue mich, dass die Gestaltungsvorschläge der Bürgerinitiative im Ortsrat im Sinne einer nachhaltigen Kulturlandschaft aufgegriffen und so zeitnah umgesetzt worden sind“, so Sandra Woll. Manfred Abmeier (CDU) ist wichtig: „Der Charakter der Pfuhlwiese, als Teil der Biosphäre und somit den Biosphärengedanken der Stadt St. Ingbert weiter voranzutreiben, bleibt dadurch erhalten und bietet dennoch die Möglichkeit zum Verweilen und zum gemeinsamen Spiel.“ Monika Hauck ist überzeugt: „Dieser Platz ist ein Meilenstein in unserem Programm, generationenübergreifend Begegnungsstätten in den einzelnen Wohngebieten zu schaffen statt eines weiteren Supermarktes.“