St. Ingberter bei paralympischen Spielen : Ehrenplatz für Boris Nicolai im Goldenen Buch

Boris Nicolai (rechts), Teilnehmer an den Paralympischen Spielen in Tokio, trug sich in das Goldene Buch der Stadt St. Ingbert ein. Links daneben OB Ulli Meyer. Foto: Manfred Schetting

St Ingbert Nach seinem Abenteuer in Tokio hat Boris Nicolai Spaß an den paralympischen Spielen gefunden. Der St. Ingberter träumt schon vom Boccia-Wettbewerb in Paris in drei Jahren.