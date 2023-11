57 Aussteller sind mit dabei Der Glanz der edlen Steine in der Stadthalle

St Ingbert · Die Edelstein-Börse in St. Ingbert am kommenden Wochenende 4./5. November wird wieder einige Attraktionen bieten. Vorab verraten die Veranstalter, warum ein Achat so faszinierend ist und weshalb die Tombola für die Aktion „Hilf-Mit“ schnellen Nervenkitzel bietet.

03.11.2023, 13:43 Uhr

Die Vielfalt der Gesteine, Mineralien und Fossilien zieht auf der Edelsteinbörse Besucher aller Altersgruppen in ihren Bann. Foto: Cornelia Jung

Wenn an diesem Freitag in der St. Ingberter Stadthalle die Stände für die Mineralien-, Fossilien-, Schmuck- und Edelsteinbörse „Edle Steine“ eingerichtet wird, bleibt dort kein Eckchen frei. „Wir haben diesmal 57 Anmeldungen von Ausstellern“, zählt Anne Schorr auf Nachfrage der SZ noch einmal ganz genau nach. 57 sind noch einmal eine Handvoll mehr als im gut nachgefragten Vorjahr. „Viele bekannte Gesichter, die mit ihren Angeboten der Edelsteinbörse schon seit Jahren die Treue halten, sind wieder dabei“, sagt die Mitarbeiterin der Kulturabteilung der Stadt St. Ingbert, die die Börse am Samstag, 4. November, und Sonntag, 5. November, organisiert.