Unterstadt Warum ein Blitzer in einer St. Ingberter Tempo-20-Zone stand – und wie er das Ordnungsamt überraschte

Blitzer-Panzer in St. Ingbert gehören längst zum Stadtbild und taugen nur noch selten als Aufreger. Es sei denn, es findet sich ein Standort für die stählernen Kontrolleure in Diensten der Stadt, der überrascht. So hatte jetzt ein Blitzer in der sogenannten Unterstadt, also den unteren, gepflasterten Teil der Kaiserstraße, seine Premiere. Und in den Tagen, in denen der Blitzer Temposündern in der Parkbucht vor Hausnummer 13 auflauerte, begleitete alle gefühlten Schleicher eine Frage: Wie schnell darf man denn hier überhaupt fahren?