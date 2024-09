Restaurant mit langer Geschichte Nach mehreren Jahrzehnten endet im „Il Ritrovo“ in Bliesmengen-Bolchen eine Ära

Mit 17 Jahren kam Vincenzo Gesualdo nach Deutschland. Seine sizilianische Heimat hatte er hinter sich gelassen, hier im Saarland suchte er nach Arbeit und Auskommen. Heute, er ist jetzt 68, erzählt er unserer Zeitung von einem Leben für die Gastronomie. Es war schließlich das Ristorante „Il Ritrovo“ in Bliesmengen-Bolchen, in dem er das fand, was er seinen Gästen bieten wollte. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge geht er jetzt in den Ruhestand. Im Gespräch mit unserer Zeitung blickt er zurück.