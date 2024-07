„Blau“ in St. Ingbert Das ist das Geheimnis hinter Deutschlands besten Schwimmbad-Pommes

Barbara Spork strahlt Freude aus. Die Betriebsleiterin der Gastronomie freut sich über das strahlende Wetter, das ihrem Kiosk im St. Ingberter Freibad schon am Vormittag einige Gäste beschert. Kalte Getränke, Kaffee und Tee, leckere süße Teilchen, Würste vom Grill, und eben Pommes gehören zum Repertoire im „Blau“. Heute steht Jan Willem Fluit neben ihr, wenn sie Pommes zubereitet, denn der will uns erzählen, was gute Pommes ausmacht. Fluit lebt seit Langem in Deutschland, geboren ist er aber in Holland. Und Holländer, die kennen sich aus mit Pommes.