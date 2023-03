Erwachsene lernen Musikinstrument : Nie zu spät für Flöte, Trompete oder Tuba

St. Ingbert Bläserklasse für Erwachsene: Bergkapelle St. Ingbert und Musikschule starten eine Kooperation.

„Wie gerne würde ich bei euch mitspielen, hätte ich doch nur ein Instrument gelernt!“ „Früher hatte ich nie die Gelegenheit, schade, dass ich jetzt zu alt bin.“ Sätze wie diese hören die Verantwortlichen der Bergkapelle St. Ingbert immer wieder. Dirigent Matthias Weißenauer trägt sich deshalb schon lange mit dem Gedanken, Erwachsenen den Einstieg ins Musizieren zu ermöglichen. „Diese Bläserklasse ist wirklich ein Herzensprojekt von mir. Denn eins ist klar: Es ist nie zu spät, ein Instrument zu lernen! Hier kann jeder mitmachen, völlig ohne musikalische Vorkenntnisse. Alle Teilnehmer fangen komplett bei null an und lernen gemeinsam vom ersten Ton an ein Blasinstrument.“

Der Vorsitzende der Bergkapelle, Reinhard Huy, ergänzt: „Das Unterrichtsmodell der Bläserklasse führen wir bereits seit vielen Jahren erfolgreich an der Albert-Weisgerber-Grundschule durch. Die Kinder musizieren von Anfang an im Klassenverbund zusammen und sind mit Feuereifer dabei.“ Dass dieses Konzept auch bei Erwachsenen funktioniert, hat der Landesmusikrat Saar gerade in einem Pilotprojekt bewiesen, wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung betont. Hier knüpft die Bergkapelle nun mit ihrer neuen Bläserklasse für Erwachsene an.