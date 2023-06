Familienfest der Bergkapelle St. Ingbert Erwachsene Musikschüler spielen erstmals vor Publikum

„Wenn erwachsene Menschen ein Kinderlied spielen, heißt das, dass sie Anfänger sind“, erklärte Reinhard Huy. Der erste Vorsitzende des Vereins berichtet in seiner Moderation, dass es sich um die jüngste Gruppierung handelt. Ein auf zwei Jahre angelegtes Projekt in Zusammenarbeit mit der Stadt St. Ingbert, bei der es darum geht, Erwachsene erstmals oder wieder an das Erlernen eines Musikinstruments heranzuführen. Von 55 Interessenten sind 44 übriggeblieben. „Ich bin begeistert. Das hätte ich nie gedacht“, brachte Matthias Weißenauer seien Freude zum Ausdruck. Der Leiter des großen Orchesters dirigiert nämlich auch den Erwachsenen-Nachwuchs. Und auch die Besucher freuten sich. Wollten gar eine Zugabe.