Bläse-Stiftung St. Ingbert : Stipendium für Pharmazie-Student aus Hassel

St Ingbert Moritz Reif hat ein klares Ziel vor Augen. Dabei unterstützt ihn die Bläse-Stiftung aus St. Ingbert mit einem Deutschlandstipendium.

Knapp vier Jahre ist es her, dass Moritz Reif sein Abitur am St. Ingberter Leibniz-Gymnasium abgelegt hat. Seitdem studiert er an der Universität des Saarlandes (UdS) Pharmazie. „Ich habe ein grundlegendes Interesse an naturwissenschaftlichen Fächern und auch im familiären Hintergrund spielte das Gesundheitswesen immer eine Rolle. Zudem würde ich gerne an etwas forschen, das der Gesellschaft von Nutzen ist und im Idealfall Menschen helfen kann“, sagt der gebürtige Hasseler zu seiner Motivation, genau diesen Studiengang ausgewählt zu haben.

Der 1913 in St. Ingbert geborene Erich Ferdinand Bläse war in der zweiten Hälfte des zurückliegenden Jahrhunderts ein tüchtiger Geschäftsmann in Berlin, Wiesbaden und Saarbrücken. Mit seiner Geburtsstadt war er bis zu seinem Tod tief verbunden. Im Jahr 1990 errichtete er in Darmstadt die Erich Ferdinand Bläse-Stiftung für Forschung und Wissenschaft. Sie wurde vom Gründer selbst jahrelang bewirtschaftet und dann auf die Stadt St. Ingbert umgeschrieben, wie es der Stifter verfügt hatte. Eine zweite Stiftung von ihm, die Erich Ferdinand Bläse-Stiftung für Wohlfahrtspflege, fördert Projekte im Bereich der Altenhilfe und Wohlfahrtspflege. So unter anderem das Bläse-Haus in der St. Ingberter Kaiserstraße. Die Stiftungen heißen ähnlich, rechtlich gesehen sind es aber zwei komplett voneinander getrennte eigenständige private Stiftungen. Nur eben vom gleichen Stifter. Daher kommt es häufig zu Verwechslungen. Die Stadtverwaltung ist in beide Stiftungen engmaschig eingebunden, obwohl es sich um private und keine kommunalen Stiftungen handelt. Daher ist der Oberbürgermeister gemäß der Satzung Vorsitzender des Stiftungsvorstandes.