Katholische Gemeinden : Rohrbach bekommt neuen Pfarrer und Kaplan Höcky wechselt

St. Ingbert/Rohrbach Bischof Karl-Heinz Wiesemann hat Kaplan Alexander Klein (Jahrgang 1985), der in der Pfarrei Seliger Paul Josef Nardini in Germersheim tätig ist, mit Wirkung zum 1. Oktober zum Administrator der Pfarrei St.

Ebenfalls heute hat die Pressestelle des Bistums Speyer zudem mitgeteilt, dass der Bischof Kaplan Walter Höcky (Jahrgang 1970), der zurzeit in der Pfarrei Heiliger Ingobertus in St. Ingbert tätig ist, mit Wirkung zum 1. August als Kaplan in die Pfarrei Seliger Paul Josef Nardini in Germersheim versetzt hat.