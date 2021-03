Bistum Speyer : Bistum Speyer lädt Ehejubilare in den Dom ein

St Ingbert/Speyer Unter dem Motto „Liebe miteinander leben“ lädt das Bistum Speyer auch in diesem Jahr wieder Eheleute aus der gesamten Diözese, die silberne, goldene, diamantene Hochzeit feiern, zur Feier der Ehejubiläen im Speyerer Dom ein.

2020 musste die Feier verschoben werden. So sind jetzt alle Ehejubilare aus den Jahren 2020 und 2021 am 4. und 5. September eingeladen. Um 10 Uhr und um 14.30 Uhr feiern an beiden Tagen Bischof Karl-Heinz Wiesemann und Weihbischof Otto Georgens jeweils zwei der insgesamt vier Festgottesdienste mit den Ehejubilaren mit anschließendem Segen.

„Wir hoffen, dass zu dem geplanten Termin die Festgottesdienste trotz Corona-Pandemie möglich sein werden“, so Rita Höfer, die die Veranstaltung der Ehe- und Familienseelsorge in der Abteilung Seelsorge in Pfarrei und Lebenswelten im Bischöflichen Ordinariat Speyer mit organisiert. In der Einladung zur Feier schreiben die Speyerer Bischöfe: „Hochzeitstage und Ehejubiläen sind wie Rastplätze auf dem langen Weg der Ehe. Zu einem solchen Rastplatz laden wie Sie ein.“